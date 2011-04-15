Сильные данные по занятости в США окажут давление на рубль

Российский рынок акций закончил торги в четверг с повышением на волне отскока акций компаний нефтегазового сектора, которые упали накануне. Поддержку рынок также получил на волне продолжающегося падения курса рубля. В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+1,503%) и нефтегазового (+0,82%) секторов.



Индекс ММВБ вырос на 0,32% и закрылся на отметке 2000.10 пункта. Индекс РТС упал на 1,22% и остановился на уровне 1082.93 пунктов на фоне падения курса рубля против евро и американского доллара.



Цены на сырую нефть в четверг рухнули ниже сильных уровней поддержки на волне сообщения о том, что власти РФ еще не приняли решение о присоединении к новому пакту ОПЕК о снижение добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России обвалилась на 3,23%, до 49,15 долларов за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,41%, до 46,19 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль усилил падение на волне рухнувших нефтяных цен. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 1,50%, до 58,25 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра взлетела на 1,93%, до 63,74 рублей за евро.



Американский доллар может получить поддержку, если данные по занятости в США окажутся сильными. И это, несомненно, окажет давление на рубль.



В пятницу центральным событием будет публикация данных по занятости в США и Канаде. Также выйдут цифры по потребительской инфляции в России, индексу деловой активности в Канаде, состоятся выступления целого ряда представителей ФРС: Фишера, Уильямса, Эванса и Розенгрена во главе со своим шефом, руководителем ЦБ США Дж. Йеллен. Кроме этого, будут представлены данные по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.













Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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