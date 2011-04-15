Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05.05.2017

На рынке нефти сработал накопительный эффект

Накануне котировки нефти сорта Brent обвалились к минимумам 30 ноября на подходе к отметке 48, потеряв внутри дня 4,5%. На утренних торгах цены продолжили падение, отметив новые минимумы на 46,64. С начала недели актив дешевеет уже почти на 9%.

При этом на рынке черного золота не произошло ничего феноменального, чтобы вызвать такой масштабный всплеск продаж. Скорее здесь имеет место быть так называемый накопительный эффект. В последнее время котировки, находясь под гнетом негативных новостей из США, держались из последних сил. И складывается ощущение, что трейдеры ждали той «последней капли», чтобы избавиться от нефтяных фьючерсов.

Рынок давно печалится по поводу неустанного роста добычи и запасов в Штатах. На прошлой неделе объемы добычи выросли 11-ю неделю кряду и достигли максимального с августа 2015 года значения. Причем эта череда роста стала самой продолжительной за последние пять лет.

К этому негативу не так давно добавился еще один фактор – восстановление добычи в Ливии, которая энергично наверстывает упущенное. Понятно, что перебои изначально были временным фактором поддержки цен, но в данной ситуации и это сыграло свою роль.

Кроме того, и без того высокая неопределенность в отношении продления соглашения ОПЕК усилилась после неоднозначных комментариев России. Москва заявила, что пока не определилась со своим участием в пролонгации сделки, а затем добавила, что все же склоняется в пользу дальнейшего сотрудничества ОПЕК в направлении возвращения рынка в состояние равновесия.

И, конечно, нельзя не сказать о техническом факторе – пробой отметки 50 послужил сигналом к ускорению продаж, что в итоге привело актив к 5-месячным минимумам. После такой просадки ОПЕК вряд ли станет сидеть сложа руки, и понимая, что непродление соглашения приведет к еще более масштабному удешевлению черного золота.




Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100