На рынке нефти сработал накопительный эффект

Накануне котировки нефти сорта Brent обвалились к минимумам 30 ноября на подходе к отметке 48, потеряв внутри дня 4,5%. На утренних торгах цены продолжили падение, отметив новые минимумы на 46,64. С начала недели актив дешевеет уже почти на 9%.



При этом на рынке черного золота не произошло ничего феноменального, чтобы вызвать такой масштабный всплеск продаж. Скорее здесь имеет место быть так называемый накопительный эффект. В последнее время котировки, находясь под гнетом негативных новостей из США, держались из последних сил. И складывается ощущение, что трейдеры ждали той «последней капли», чтобы избавиться от нефтяных фьючерсов.



Рынок давно печалится по поводу неустанного роста добычи и запасов в Штатах. На прошлой неделе объемы добычи выросли 11-ю неделю кряду и достигли максимального с августа 2015 года значения. Причем эта череда роста стала самой продолжительной за последние пять лет.



К этому негативу не так давно добавился еще один фактор – восстановление добычи в Ливии, которая энергично наверстывает упущенное. Понятно, что перебои изначально были временным фактором поддержки цен, но в данной ситуации и это сыграло свою роль.



Кроме того, и без того высокая неопределенность в отношении продления соглашения ОПЕК усилилась после неоднозначных комментариев России. Москва заявила, что пока не определилась со своим участием в пролонгации сделки, а затем добавила, что все же склоняется в пользу дальнейшего сотрудничества ОПЕК в направлении возвращения рынка в состояние равновесия.



И, конечно, нельзя не сказать о техническом факторе – пробой отметки 50 послужил сигналом к ускорению продаж, что в итоге привело актив к 5-месячным минимумам. После такой просадки ОПЕК вряд ли станет сидеть сложа руки, и понимая, что непродление соглашения приведет к еще более масштабному удешевлению черного золота.









Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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