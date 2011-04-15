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05.05.2017

Волна продаж накрыла рубль

Продолжаются распродажи сырья и других активов.. Они вызваны прежде всего проблемами с ликвидностью на китайском финансовом рынке. Инвесторы пытаются лихорадочно избавится от китайских активов всех типов - и от гособлигаций, где доходности подскочили до максимума за два года, и от акций, и от позиций в сырье. Проблема в том, что вывести деньги из Китая очень сложно, для этого используют единственный малоконтролируемый рынок - это рынок криптовалют. Именно там можно наблюдать чудеса роста и волатильности - эфириум за последние 5 дней вырос на 100 проц., причем капитализация с 4 млрд. долл. подскочила до 9, биткоин прибавил процентов 15. Что касается российского рубля, то тут главный ориентир нефть - она за последние 3 дня потеряла около 10 проц. Понятно, что рубль в такой обстановке будет стремиться к 59, а может и к 60 за доллар.






Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»

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