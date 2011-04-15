Сырьевой негатив перекинулся на фондовые площадки

В последний день торговой недели российские индексы открылись на отрицательной территории. Вчерашний массовый обвал товарно-сырьевого рынка повлек бегство от рисков, ударив по мировым фондовым площадкам и валютам развивающихся рынков, что нашло отражение в динамике отечественных активов. ММВБ вернулся под отметку 2000 пунктов и пока снижается умеренно, в пределах 0,4%. Однако долларовый РТС ощущает на себе более внушительное давление, теряя свыше 1% из-за резкого ослабления рубля.



Российская валюта продолжает медвежий ход, обновив с утра минимумы середины марта в паре с долларом, который подобрался к сопротивлению в районе 58,80 руб. Евро обновил трехмесячные максимумы вблизи 64,50 руб. Рубль не смог игнорировать масштабный обвал котировок нефти – баррель Brent обновил ноябрьские минимумы на отметке 46,64, где встретил поддержку и развивает отскок в направлении уровня 48.



Совокупность негативных факторов спровоцировала пробой важной поддержки 50, и это стало сигналом к дальнейшим продажам. Помимо активности американских сланцевиков, возобновления добычи в Ливии и неопределенности в отношении продления сделки ОПЕК+, участники рынка сомневаются в эффективности соглашения картеля. Все больше трейдеров осознают, что сланцевая отрасль США способна полностью нейтрализовать усилия ОПЕК, даже в случае пролонгации сделки. Все это обусловило резкое ухудшение настроений в сырьевом сегменте.



На международном рынке форекс доллар вчера заметно ослаб, несмотря на рост ожиданий относительно июньского повышения ставки ФРС. Сегодня валюта пребывает преимущественно под давлением, хотя пытается восстановиться в паре с евро, который накануне продемонстрировал мощное ралли, обновив годовые максимумы на подходе к отметке 1.10. Единой валютой сейчас движет предвкушение победы Макрона на втором туре выборов во Франции, который состоится в это воскресенье. Так что на открытии в понедельник эта пара привлечет особое внимание рынка. Если обойдется без сюрпризов, котировки могут укрепиться еще на пару процентов, хотя, по большей части, победа Макрона уже заложена в цены.













Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX



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