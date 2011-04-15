С начала 2017 года баррель Brent подешевел на 14%

Днем в пятницу российский рубль незначительно корректируется в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,33 руб. (-0,1%). Евро торгуется по 63,94 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные составляют 58,53 руб. за американскую валюту и 64,23 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 96 и 151 копейку соответственно.



Регулятор очень давно не менял курсы валют столь существенным образом, не говоря уже о том, что фаза пересмотров на повышение длится три банковских дня подряд.



Цены на нефть сегодня растут в рамках коррекционного отскока. Баррель Brent торгуется по $48,55 (+0,3%) при том, что сегодня в ходе азиатской сессии он касался локального «дна» на $46,64. Это минимумы с середины ноября прошлого года. С начала 2017 года баррель подешевел уже на 14%, хотя побочный эффект соглашения ОПЕК+ по заморозке сырьевой добычи предусматривал противоположный тренд цены.



В моменты спада биржевой активности видно, что поток денег carry trade становится чуть меньше. Так и должно быть, поскольку доходность торгов на разнице процентных ставок с понижением ключевой ставки ЦБ РФ стала несколько ниже, хотя и не вышла из разряда привлекательных.



Доллар уже перешагнул все обозначенные ранее цели, инвесторы намерены, по всей видимости, в преддверии длинных выходных зафиксировать прибыль около 58,40-58,50 руб. После второй серии майских каникул рубль попробует отыграть потерянное, но рынок настроен решительно в пользу американской валюты.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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