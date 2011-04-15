Российский рынок в умеренном минусе

В пятницу фондовые индексы РФ торгуются в красной зоне, отыгрывая вчерашний обвал сырьевых рынков. Это умеренное движение отчасти обусловлено сегодняшними попытками нефти отойти от минимумов. К 14.45 МСК, ММВБ снижается в пределах 0.4%, удерживаясь ниже уровня 2000 пунктов. РТС теряет 0.8% до 1073 в условиях ослабления национальной валюты. Рубль торгуется с незначительными изменениями, удерживаясь вблизи минимумов середины марта в паре с долларом, который расположился над уровнем 58 руб.

Агрессивное закрытие длинных позиций по рублю негативно отразилось на настроениях в бумагах финансового сектора. Акции «Сбербанка» и ВТБ торгуются с понижением на 0.33% и 2.3% соответственно. В нефтегазовом секторе наблюдается разнонаправленная динамика. Префы «Башнефти» снижаются почти на 1% в ответ не неоднозначные результаты. Чистая прибыль компании по МСФО в первом квартале сократилась в 1.7 раза, тогда как выручка от реализации выросла на 20%, а операционная прибыль увеличилась на 0.4%. При этом прибыль до налогообложения снизилась почти на 40%.

«Газпром» намерен привлечь партнеров для разработки крупных газовых месторождений на Ямале, где, по словам Миллера, компания могла бы заняться проектами в области сжижения газа и его переработки и газохимии. В «Газпроме» также рассматривают возможность создания совместных предприятий для освоения месторождений Тамбейской группы, чтобы снизить риски. Ранее о своем намерении разрабатывать месторождения в этом регионе упоминал «Новатэк».

До конца торгов на российском рынке вряд ли произойдет заметное улучшение настроений. Нефть остается на низких уровнях, а игроки предпочитают соблюдать осторожность и не принимать активных торговых решений перед уходом на длинные выходные. Так, ММВБ, вероятно, завершит неделю под ключевой отметкой 2000 пунктов. А после праздников, в среду, российские игроки будут с опозданием отыгрывать результаты выборов во Франции, где ставят на победу Макрона.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс















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