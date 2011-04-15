В начале недели индекс MSCI Russia Capped (ERUS) показывает позитивную динамику, но есть проблемы с нефтью и техническим уровнем сопротивления $50 (Brent). На этом уровне стоят «медведи» с серебряными молоточками и бьют нефтебыков по голове. Четыре дня подряд бьют. И самое печальное, что «медведи» грамоте не обучены и не могут прочитать сводки об успехах ОПЕК в деле ограничения нефтедобычи. Если бы они об этом знали, то отложили бы молоточки в сторону.

Министр энергетики Саудовской Аравии в понедельник опубликовал более жесткие комментарии по поводу планов ОПЕК, заявив, что картель «сделает все возможное», чтобы сбалансировать рынок. Делегат Саудовской Аравии в ОПЕК в пятницу сказал, что страны-участницы соглашения о сокращении добычи сходятся во мнении, что действие соглашения необходимо продлить. «Появляется консенсус среди участвующих стран касательно необходимости продлить действие достигнутого в прошлом году соглашения о сокращении добычи», – сказал Reuters Адиб аль-Аама. Уровень соблюдения условий соглашения растет каждый месяц и достиг «впечатляющих 98% в марте», сказал аль-Аама. Это выше, чем выполнение квот в 2009 году, когда странами ОПЕК в последний раз было проведено сокращение добычи.

В четверг состоялись переговоры министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха с Александром Новаком. «Оба министра выразили удовлетворение фундаментальными показателями нефтяного рынка, в том числе постепенным снижением объема мировых запасов. Министры пришли к единому мнению, что нужно продолжать работать со всеми участниками соглашения, чтобы подтолкнуть нефтяной рынок к равновесию», – сказал аль-Аама.

Встреча стран-участниц соглашения из ОПЕК и вне картеля состоится в Вене 25 мая. На ней будет принято официальное решение по вопросу продления соглашения, но картина нефтяного рынка понята уже сейчас. Пружина нефтяных цен сжимается перед их очередным выстрелом наверх и ее сжатию помогает скептицизм рынка относительно заявлений функционеров ОПЕК и то, что США нарастили нефтедобычу почти до уровня России и Саудовской Аравии. А пока цены на нефть не выстрелят наверх, наши акции также не выстрелят. Индекс развивающихся рынков находится на годовых максимумах, а у нас защита прав собственности не находится на годовых максимумах. Можно привести бытовой пример – если Госдума примет во втором и третьем чтении один закон (мы тут о политике не говорим), то любого жителя престижного Арбата можно будет спокойно выселить и в двухмесячный срок отправить в Северное Кукуево (условно). Подальше за МКАД.

В целом же ситуация по развивающимся рынкам сейчас неплоха, если не считать вероятного укрепления доллара. По отдельным странам… После попытки государственного переворота в середине июля правительство Турции стало проводить политику, направленную на стимулирование кредитования. В апреле по результатам конституционного референдума Реджеп Тайип Эрдоган расширил свои полномочия, и это снизило уровень политической неопределенности в Турции. В Бразилии также дела налаживаются. Eurasia Group повысила оценочную вероятность прохода через голосование в парламенте Бразилии законопроекта о пенсионной реформе с 70% до 80%. Главная цель проведения пенсионной реформы – сокращение бюджетного дефицита. Бразильская экономика медленно выходит из глубокой рецессии. «Одобрение этого законопроекта жизненно необходимо для ограничения бюджетных расходов», – говорится в докладе Eurasia Group.

Американский рынок вырос до максимума апреля в понедельник, затем рост остановился. Статистика по рынку труда США за апрель оказалась лучше ожиданий. Хорошие показатели по рынку труда США за апрель после мартовского провала говорят в пользу прогноза, что экономический рост США во втором квартале составит около 3% и что ФРС может повысить ставки в июне, сказал в пятницу экономист из J.P. Morgan Майкл Фероли.





Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»





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