Перспективы рубля позитивные

Отечественная валюта находится под давлением прежних негативных факторов. Неопределенность со стороны ОПЕК+, а именно, будут ли продлены ограничения по добыче нефти на следующее полугодие сохраняется. Также нарастает активность со стороны сланцевиков США, на что отчетливо указывает статистика от Baker Hughes. Число буровых установок продолжает непрерывно расти.

К положительным моментам можно отнести сокращение объема покупки валюты Минфином. В период с 10 мая по 6 июня ведомство потратит 8,5 млрд рублей ежедневными равными траншами по 0,4 млрд рублей, против 3,5 млрд рублей в день в прошлом месяце. Снижение объема покупок валюты, связано с отклонением фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля от прогнозируемой оценки их величины.

В целом же негатив пока преобладает на рынке. Как минимум неопределенность будет сохраняться до 25 мая, когда состоится заседание ОПЕК+. На этом фоне сохраняется вероятность роста валютной пары usd/rub к уровням 59,50 — 60.

Среднесрочный сценарий остается прежним. Доходность рублевых активов все еще привлекательна для отечественных и зарубежных инвесторов. В этой связи, мы полагаем, что как только цены на нефть стабилизируются, рубль снова продолжит укрепляться.



Иван Капустянский, аналитик Forex Optimum









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