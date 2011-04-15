Российские индексы консолидируются у достигнутых уровней

Во второй половине дня российские фондовые индексы сохраняют позитивный настрой, но демонстрируют консолидацию на достигнутых ранее уровнях, не решаясь на более активный подъем. Европейские индексы выправились после просадки на старте сессии, тогда как американские фьючерсы указывают на слабое открытие. По всей видимости, площадки будут отыгрывать решение Трампа отправить директора ФБР в отставку.

Известия из Вашингтона также слегка надавили на доллар по всему спектру рынка, что позволило рублю перейти к росту – пара доллар/рубль все-таки не смогла удержаться над уровнем 58 руб. и сейчас торгуется с понижением на 0,3%. Тем временем евро дешевеет на 1,3%, расположившись под уровнем 63 руб.

Умеренную поддержку российская валюта получает со стороны оживившихся котировок нефти. После консолидации баррель Brent немного ускорил восстановление, продолжая отстаивать уровень 49 в ожидании публикации официальных данных Минэнерго США по запасам. Однако если релиз разочарует менее масштабным, чем прогнозируется сокращением запасов нефти и отразит очередное увеличение запасов бензина, все текущие поползновения черного золота сойдут на нет.

На международном валютном рынке после недавнего выступления Драги, которое не содержало ничего нового и оставило евро равнодушным, внимание игроков переключается на завтрашнее заседание Банка Англии. В свете этого события интерес представит динамика пары фунт/доллар, которая сегодня снова встретила оффера на подходе к заметному уровню 1.30. Если регулятор проявит более «ястребиный» настрой в своем сопроводительном заявлении и инфляционном отчете, фунт может снова устремиться в направлении психологической отметки 1.30, пробой которой откроет путь к дальнейшему росту.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX















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