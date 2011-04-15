Запасы снижаются, нефть и рубль крепнут

На четверг, 11 мая 2017 года, Центральный банк установил следующие официальные курсы. 58,08 рубля за 1 доллар и 63,26 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены подросли и преодолели снова важнейший уровень сопротивления в 50 долларов за баррель из-за резкого снижения запасов в США на 5,2 млн. баррелей. Вполне вероятно, что это проявление долгожданных последствий сокращения добычи нефти ОПЕК+. Но главным событием по-прежнему остаётся ожидаемое 25 мая продление соглашения о снижении добычи.

Поскольку потенциально предложение будет расти медленнее, чем спрос в летний период, есть вероятность возврата котировок к району 55-56 долларов за баррель.

Российская валюта локально оказалась поддержана укреплением нефти. И пара доллар/рубль отошла от уровней выше 58,5 рублей к поддержке 57,4 рубля. Стимулом роста рубля в ближайшие дни может оказаться позитивный итог встречи Сергея Лаврова с Дональдом Трампом.

На российскую валюту в дальнейшем в большой степени будет влиять постепенное увеличение спроса на доллары. Оно связано с сезонным повышением импорта и с потенциальным укреплением доллара на Форекс. Кроме того, постепенно будет снижаться привлекательность нашей валюты для операций керри-трейд из-за уменьшения ключевой ставки ЦБ. Доходность ОФЗ уже упала с 8% к 7,6% . При продолжении цикла снижения ставок в России и повышения - в США пара доллар/рубль может протестировать уровни 58-60 рублей за доллар.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.