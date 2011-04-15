Российские инвесторы взяли паузу

После вчерашнего подъема российские фондовые индексы начали новую торговую сессию с разнонаправленной динамики, хотя в целом амплитуда колебаний пока выглядит невысокой. Похоже, игроки решили взять паузу, чтобы определиться с дальнейшими торговыми решениями. Азиатские площадки показали неплохие результаты в основном за счет нефтяного позитива, тогда как европейские фьючерсы демонстрируют смешанный настрой в преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии.

Накануне нефть резко восстановилась на данных Минэнерго США, которые отразили максимальное в этом году падение запасов черного золота. Это послужило локальным драйвером роста для барреля Brent, который смог вернуться выше отметки 50. Сегодня актив продолжает восхождение, тестируя 6-дневные максимумы. Импульс покупок несколько замедлился, поскольку основной позитив от отчета уже отыгран. Теперь рынок надеется на поддержку со стороны сегодняшнего отчета ОПЕК об уровнях производства в апреле. Если обойдется без неприятных сюрпризов - а картель заинтересован в том, чтобы обрисовать максимально радужную картину соблюдения договоренностей – Brentможет продолжить движение в направлении уровня 51.

На фоне удорожания нефти заметно выросла российская валюта. Вчера рубль подорожал в паре с евро почти на 2%. Доллар тоже заметно просел. На утренних торгах обе иностранные валюты снижаются к рублю в пределах 0,5% благодаря продолжающимся покупкам в сырьевом сегменте. Также благоприятно на динамике рубля отразились позитивные итоги вчерашней встречи Лаврова и Трампа.

На международном рынке форекс доллар перешел в оборону. Евро укрепляется, двигаясь в направлении уровня 1.09. Фунт чувствует себя менее уверенно, осциллируя вблизи уровней открытия в ожидании вердикта Банка Англии. Несмотря на то, что британская инфляция превышает 2%-ный целевой уровень, регулятор, скорее всего, воздержится от четких намеков на скорое повышение ставки ввиду присутствия ряда факторов неопределенности, включая переговоры по Брекзиту и предстоящие в июне досрочные выборы. Однако инфляционный отчет может оказаться благоприятным, что окажет поддержку фунту, который может снова нацелиться на максимумы вблизи отметки 1.30.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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