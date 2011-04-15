Растущий рубль давит на ММВБ

Российский фондовый рынок не смог продолжить вчерашний подъем и перешел в зону отрицательных значений, несмотря на дальнейшее удорожание нефти и боевой настрой зарубежных площадок. К 14.50 мск. ММВБ снижается на 0,69% до 2014, а РТС, который начал день с умеренного роста, опустился ниже уровня открытия, торгуясь в районе 1111 пунктов. Рубль дорожает на 0,55% и 0,66% к доллару и евро, тестируя отметки 57 и 62 соответственно. Баррель Brent повышается на 1,07%, двигаясь в направлении отметки 51.

История с АФК «Система» получила продолжение. После того, как арбитражный суд Москвы отклонил иск «Роснефти» к «Системе», стало известно, что российская нефтяная госкомпания обратилась в арбитражный суд Башкортостана. Кроме того, арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны к оборонному концерну РТИ, принадлежащему АФК «Система», на сумму почти 5 млрд руб. Предположительно, иск связан с со срывом гособоронзаказа, но детали пока не уточняются. На фоне этих событий после вчерашнего восстановления более чем на 10%, котировки «Системы» снова оказались под давлением, снижаясь на 5%.

«Новатэк» продлил действие программы выкупа собственных акций на сумму до 600 млн долларов еще на один год, до 7 июня 2018 года. Напомним, что с начала текущего года было выкуплено 900 тыс. акций или 0,3%. За пять лет в рамках этой программы компания выкупила 19,5 млн акций, включая глобальные депозитарные расписки. Выкупленные бумаги «Новатэк» планировал использовать, в том числе для поощрения менеджмента.

Индекс ММВБ ощущает на себе давление со стороны растущей национальной валюты, но пока удерживается над уровнем 2000 пунктов, сохраняя потенциал для возобновления подъема. В целом же на настроениях российских инвесторов сказывается история с АФК «Система», разрешение которой, судя по последним событиям, может затянуться.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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