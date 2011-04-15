Банк Англии разочаровал фунт

Во второй половине дня продажи на российском фондовом рынке ускорились. Нежелание инвесторов продолжать покупки сигнализирует об их недоверии к текущему восстановлению котировок нефти. Кроме того, настрой подрывает ухудшение динамики на зарубежных площадках, где отчасти сказалась довольно мягкая риторика Банка Англии.

В ходе недавнего заседания британский регулятор ожидаемо оставил ставки без изменений и при этом намекнул на ужесточение политики, которое будет возможным в случае «мягкого» Брекзита. Рынкам не пришлась по нраву такая формулировка, поскольку на данном этапе в свете существующих противоречий между сторонами «бракоразводного процесса» нет никакой уверенности в том, что процесс выхода будет гладким. Фунт отреагировал на итоги заседания внушительным падением, несмотря на то, что инфляционный прогноз на текущий год был повышен до 2,7%. Пара фунт/доллар сползла к минимумам в район 1.2850, потеряв с начала дня уже почти 100 пунктов.

Тем временем российская валюта после удачного старта торгов теряет набранные очки, послушно следуя за нефтью. Котировки Brentв моменте коснулись уровней выше 51, где натолкнулись на оффера и умерили пыл. На этом фоне пара доллар/рубль пытается отстоять уровень 57 руб., получая также поддержку со стороны повсеместного улучшения настроя американской валюты после выхода сильной статистики из США.

На прошлой неделе заявки на пособия по безработице продолжили сокращаться, достигнув 236 тыс. Результат в очередной раз подтверждает, что рынок труда страны находится в отличной форме и близок к полной занятости. Тем временем цены производителей резко восстановились после падения на 0,1%, подскочив в апреле на 0,5% м/м, сигнализируя о предпосылках ускорения роста инфляции. Если до конца российской сессии нефть Brentне возобновит рост, а «американец» сохранит боевой настрой, доллар/рубль завершит день над уровнем 57 руб.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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