Рубль может скорректироваться

В четверг рубль продолжил идти по стопам нефти, снова продемонстрировав рост, но двигался в более умеренном темпе. Основное укрепление пришлось на утренние торги, тогда как в течение дня валюта скорее консолидировалась в районе отметки 57 руб. Под конец сессии доллар все же смог подняться над этим психологическим уровнем, потеряв за день почти 0,7%.

В краткосрочной перспективе главной «путеводной звездой» для нашей валюты остается нефть, которая продолжила отыгрывать сокращение запасов углеводородов в США. Однако более активному подъему котировок и пробою отметки 51 помешал отчет ОПЕК. Примечательно, что картель повысил прогноз по добыче черного золота за пределами организации на текущий год на целых 950 тыс. баррелей в сутки, тогда как еще в апреле ожидался гораздо более скромный прирост, на 370 тыс. И в своих оценках ОПЕК сослалась на Америку, на которую приходится 820 тыс. баррелей в сутки. Участники рынка не отреагировали агрессивными продажами лишь потому, что такие оценки повышают вероятность продления соглашения ОПЕК+ еще на полгода, а, возможно, и на более продолжительный период.

Сегодня рубль рискует временно сменить вектор движения под влиянием возможной фиксации прибыли перед наступлением выходных, а также на фоне спада активности покупателей на рынке нефти. Позитив от Минэнерго уже отыгран, а других катализаторов, способных открыть путь к дальнейшему подъему, не наблюдается. Так, в случае очередных неудачных попыток Brentпротестировать отметку 51, пара доллар/рубль может слегка укрепиться и завершить неделю над уровнем 57 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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