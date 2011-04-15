Российский рынок ждет новых сигналов

В пятницу торги на российских площадках стартовали на отрицательной территории. Индексы умерено снижаются, отыгрывая противоречивый внешний фон, где американские бенчмарки просели под давлением слабой корпоративной отчетности, Азия также не продемонстрировала оптимизма, а европейские индексы открылись разнонаправленно.

Отсутствие интереса к покупкам на российском рынке также способствует утрата импульса роста в сырьевом сегменте. Котировки Brent снова не смогли протестировать отметку 51 и консолидируются практически во флэте после двух дней роста. Сегодня торги на рынке черного золота обещают быть малоактивными, поскольку оптимизм от американских данных уже отыгран, а впереди нас ждет очередной еженедельный отчет Baker Hughes по действующим буровым, который может снова отразить рост числа установок и воспрепятствовать дальнейшему восстановлению актива.

На этом фоне рублю на старте сессии пока не удается продолжить вчерашний подъем. На открытии доллар коснулся уровней ниже 57 руб., но тут же вернулся за пределы психологической отметки. Если нефть не сможет найти причин для возобновления роста, рубль уступит своим иностранным конкурентам, особенно доллару, который может получить поддержку со стороны американской статистики.

Во второй половине дня внимание игроков сфокусируется на отчетах по инфляции и розничным продажам в США. Если потребительские цены продемонстрируют восстановление после падения в марте, это станет доводов в пользу покупок «американца» и будет способствовать дальнейшему укреплению ожиданий в отношении повышения ставки.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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