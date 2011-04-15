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12.05.2017

Внешние сигналы не способствуют покупкам на рынке РФ

Российские фондовые индексы не смогли вернуться к росту и ускорили падение во второй половине дня. Настрой игроков на зарубежных площадках остается неоднозначным, а восстановление нефти Brent застопорилось в районе отметки 51, которая воспрепятствовала дальнейшему подъему актива. К 14.43 мск. ММВБ теряет свыше 0,5%, утратив уровень 2000 пунктов. РТС теряет 0,34%, едва удерживаясь над отметкой 1100. Рубль дешевеет в среднем на 0,5% к доллару и евро.
В корпоративном секторе преобладают продажи. Бумаги АФК «Система» остаются под давлением после того, как к проблемам с «Роснефтью» добавился иск к дочке компании со стороны Минобороны. Котировки «Системы» теряют 2,7%. Не привлекают инвесторов и акции «Башнефти», которые дешевеют более чем на 3%, несмотря на то, что агентство Fitch повысило кредитный рейтинг компании с ВВ+ до инвестиционного уровня BBB- со стабильным прогнозом, сославшись на покупку «Башнефти» «Роснефтью» в октябре прошлого года.
РДР «Русала» повышаются на 0,7%, отыгрывая позитивную отчетность. Выручка компании по МСФО в первом квартале выросла на 20% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 15%. Общая себестоимость увеличилась на 9,2% в годовом эквиваленте благодаря росту тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также повышению рублевых цен на сырье в отчетном периоде. Тем временем акции «НорНикеля» снижаются почти на 1% на известиях о том, что дочерняя структура «Интер РАО» подала 3 иска к «НорНикелю» на общую сумму почти в 62 млн рублей.
На иностранных площадках уже наблюдается ярко выраженного оптимизма. Отчасти фиксация прибыли обусловлена беспокойством в отношении банковской системы Китая. И это не способствует возобновлению роста на отечественном рынке, как и угасание бычьего импульса на рынке нефти. Трейдеры не спешат с дальнейшими покупками в ожидании данных Baker Hughes, которые могут отразить очередной рост числа буровых в США.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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