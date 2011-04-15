Внешние сигналы не способствуют покупкам на рынке РФ

Российские фондовые индексы не смогли вернуться к росту и ускорили падение во второй половине дня. Настрой игроков на зарубежных площадках остается неоднозначным, а восстановление нефти Brent застопорилось в районе отметки 51, которая воспрепятствовала дальнейшему подъему актива. К 14.43 мск. ММВБ теряет свыше 0,5%, утратив уровень 2000 пунктов. РТС теряет 0,34%, едва удерживаясь над отметкой 1100. Рубль дешевеет в среднем на 0,5% к доллару и евро.

В корпоративном секторе преобладают продажи. Бумаги АФК «Система» остаются под давлением после того, как к проблемам с «Роснефтью» добавился иск к дочке компании со стороны Минобороны. Котировки «Системы» теряют 2,7%. Не привлекают инвесторов и акции «Башнефти», которые дешевеют более чем на 3%, несмотря на то, что агентство Fitch повысило кредитный рейтинг компании с ВВ+ до инвестиционного уровня BBB- со стабильным прогнозом, сославшись на покупку «Башнефти» «Роснефтью» в октябре прошлого года.

РДР «Русала» повышаются на 0,7%, отыгрывая позитивную отчетность. Выручка компании по МСФО в первом квартале выросла на 20% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 15%. Общая себестоимость увеличилась на 9,2% в годовом эквиваленте благодаря росту тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также повышению рублевых цен на сырье в отчетном периоде. Тем временем акции «НорНикеля» снижаются почти на 1% на известиях о том, что дочерняя структура «Интер РАО» подала 3 иска к «НорНикелю» на общую сумму почти в 62 млн рублей.

На иностранных площадках уже наблюдается ярко выраженного оптимизма. Отчасти фиксация прибыли обусловлена беспокойством в отношении банковской системы Китая. И это не способствует возобновлению роста на отечественном рынке, как и угасание бычьего импульса на рынке нефти. Трейдеры не спешат с дальнейшими покупками в ожидании данных Baker Hughes, которые могут отразить очередной рост числа буровых в США.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.