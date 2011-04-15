Российские индексы консолидируются. Игроки избавляются от доллара

Во второй половине дня давление на фондовые индексы РФ сохраняется, однако движения на отечественных площадках носят ограниченный характер. Рублевый ММВБ консолидируется под отметкой 2000 пунктов, тогда как РТС пытается удержаться выше уровня 1100 пунктов. Внутренних факторов сегодня на рынке не появилось, а умеренный негатив обусловлен преимущественно оживлением интереса к безопасным активам и неспособностью нефти продолжить недавнее восстановление.

Котировки Brent торгуются вблизи отметки 51, но движение не получает развития ввиду опасений очередного роста числа действующих буровых в США. На этом фоне рубль торгуется с нисходящим уклоном, но в целом держится неплохо. В паре доллар/рубль продолжается борьба за уровень 57 руб., закрытие ниже которой улучшит краткосрочные технические перспективы нашей валюты.

Доллар США оказался под повсеместным давлением на международном рынке форекс после публикации американских данных. Ключевые показатели инфляции и розничных продаж не оправдали ожиданий рынка. Базовый индекс потребительских цен замедлил рост до 1.9% в апреле от 2.0% месяцем ранее. В результате показатель продемонстрировал минимальные с октября 2015 года темпы роста. Розничные продажи выросли с 0.1% до 0.4%, но не дотянули до прогноза в 0.6%.

После выхода столь разочарующей статистики доллар попал под волну агрессивных продаж на фоне снижения ожиданий относительно июньского повышения ставки. Участники рынка засомневались в том, что с учетом замедления темпов роста ВВП и спада активности потребителей регулятор решится на дальнейшее ужесточение политики. Теперь доллар будет внимательно следить за реакцией спикеров ФРС на свежие показатели, формируя дальнейшие ожидания по ставкам в США.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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