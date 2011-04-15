Позорная бедность. На долгие годы.

По данным Внешэкономбанка, с учетом календарных факторов, российская экономика снижается уже 2 месяца подряд. В октябре 2017 ВВП сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. По данным ВЭБа, сокращаются все отрасли, кроме добычи полезных ископаемых, транспорта и услуг населения, в частности ЖКХ. Наибольшее снижение наблюдается в промышленности и обрабатывающих отраслях. При этом, рост реальных заработных план замедлился до 0,3%.

В это время, Госдума одобрила проект бюджета на 2018 год и ближайшую трехлетку. В ставший уже скандальным федеральный бюджет заложено сокращение расходов на поддержку национальной экономики и социальное обеспечение населения. Даже при достаточно высоких ценах на нефть, дефицит бюджета составит почти 1,3 трлн рублей. Сильней всего в бюджете урезаны расходы на пенсии, почти на 13%. А расходы на поддержку российской экономики решено сократить почти на 16,5%. При этом, 38% федерального бюджета планируется потратить на армию, полицию и чиновников.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 58 рублей 20 копеек, евро торгуется на уровне 69 рублей 45 копеек, индекс ММВБ держится на отметке 2150 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь торгуются выше 63$ за баррель.

Экс-министр финансов, Алексей Кудрин, выступая на пленарной дискуссии общественного форума, заявил о том, что «в стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения, иметь такой уровень бедности - позор». Также экс-министр рассказал о катастрофической смертности среди трудоспособного населения и о том, что сегодняшняя власть бессильна, чтобы что-то с этим сделать. Алексей Кудрин подчеркнул, что необходимо «менять систему власти».

Ранее уже неоднократно появлялись слухи, что в новом кабинете министров Алексей Кудрин займет место премьер-министра и сегодняшняя его нарастающая активность является довольно показательным тому подтверждением. При этом кремлевским политтехнологам нужно поставить «5», которые создают тандем Путин - Кудрин. Личность Владимира Путина, при высокой поддержке среди его традиционного электората, и без того способна привести к победе действующего президента на будущих выборах. Участие в предвыборной кампании Алексея Кудрина способно привлечь и те слои населения, которые не довольны текущим положением дел в стране и которые привыкли ругать сегодняшнюю власть в отсутствии перемен. Однако, перемены нас ждут вряд ли и позорная бедность будет длиться еще долгие годы.

Если же вернуться к ситуации на российском валютном рынке, то здесь наши прогнозы остаются без изменений. Укрепление российской валюты мы считаем несколько чрезмерным. Вполне вероятно, что курс доллара до конца текущего года стабилизируется в районе 59 - 60 рублей. А курс евро будет во многом зависеть от динамики евродоллара на международном валютном рынке форекс. Здесь, вероятней всего, нас ожидает завершение года несколько выше отметки 70 рублей за одну единицу европейской валюты.





Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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