Нефтяной рынок в напряжении, акции нефтегазовых компаний под давлением

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки январских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $63,7 за баррель, в ожидании публикации данных по запасам нефти в США и перетока торговой активности в февральский контракт в контексте приближающейся экспирации. Нефтяной рынок остается в напряжении в преддверии намеченной на 30 ноября встречи представителей стран ОПЕК+ по вопросу продления соглашения об ограничении добычи.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2145 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях ухудшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор может оказаться под давлением продаж.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились при оборотах торгов на четверть ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,35%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-0,9%), BP (-1%) и компаний сектора «Материалы» Rio Tinto (-1,2%), Glencore (-1,2%).

Французский CAC (-0,56%) просел на фоне снижения акций холдинга Kering (-1,9%) и чипмейкера STMicroelectronics (-1,9%). Немецкий индекс DAX (-0,46%) также снизился, а наибольший вклад в его падение внесли акции Siemens (-0,8%), BASF (-1,8%) и Deutsche Bank (-2,1%).

Фондовый рынок США в понедельник не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,1%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций конгломерата 3M (+1,1%) и торговой сети Home Depot (+1,1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ понизился на 0,15%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,04%) слегка просел при оборотах торгов немного ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс нефтегазового сектора (-1%), в котором вчера упали в цене 97% акций.

Рынок акций РФ в понедельник снизился. Индекс МосБиржи потерял 0,87% при оборотах торгов на четверть ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение в цене акций Лукойла (-0,9%) и Норникеля (-1,9%). Сдержало падение индекса МосБиржи повышение котировок акций Татнефти (+0,9%) и Алроса (+0,9%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0,6%) просел меньше индекса МосБиржи из-за укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих корпоративных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающиеся финансовые результаты ВТБ, ТрансКонтейнера, Самфара и Мечела.

Нефтяной рынок в напряжении, акции нефтегазовых компаний под давлением



Шагов Олег, начальник аналитического отдела









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