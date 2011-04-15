Окончание налоговых выплат - тест на прочность для рубля

На вторник, 28 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,2773 рублей, евро - 69,4957 рублей. В начале текущей недели под завершение налоговых платежей, рубль демонстрирует стабильную динамику со слабо положительным уклоном. Конверсионные потоки со стороны экспортеров, продающих выручку для расчетов с бюджетом, оказывают циклическую поддержку рублю. Сегодня последний день уплаты налога на прибыль и это создает риски нарастания давления на рубль в дальнейшем.

Доллар в конце торговой сессии накануне восстановил свои позиции против рубля, продемонстрировав рост к окончанию дня, но по-прежнему остается чуть ниже границы торгового диапазона - отметки 58,50 руб. Курс евро мало изменился по отношению к закрытию накануне, хотя в течение дня демонстрировал повышенную волатильность, отражая колебания евро против доллара на рынке Forex. Восходящий импульс евро, похоже, истощается, но растущий тренд пока остается в силе.

Сегодня довольно насыщенный день с точки зрения выступлений и возможных заявлений представителей монетарных властей ключевых мировых центробанков. Реакция валют на мировом рынке будет определять поведение доллара и евро на Московской бирже наравне с внутренними факторами спроса на валюту. Завершение валютных торгов на Московской бирже сегодня будет хорошим индикатором настроений участников на среднесрочную перспективу. Вероятность ослабления рубля возросла, но пока нефть смеси Brent торгуется вблизи локальных максимумов в преддверии встречи ОПЕК 30 ноября, сильного снижения российской валюты не ожидается.

Утренний расчетный диапазон для доллара США на Московской бирж: 58,20 -58,60 руб. Евро начнет торги в границах: 69,30 -69,70 руб.





Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.