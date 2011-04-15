Индексы во вторник могут развернутся вниз

Нефтяные котировки во вторник утром снижаются на 0,35% (по Brent) после нескольких дней роста. Инвесторы ждут заседания ОПЕК 30 ноября, на котором планируется продлить соглашение об ограничении добычи. Это событие уже заложено в цену нефти, поэтому продление соглашения не приведет к сильному изменению цены сырья. Если же оно продлено не будет, то, возможно, падение стоимости Brent до отметки 55 долларов за баррель в течение нескольких дней.

Американские фондовые индексы также притормозили, вчера индикаторы показали разнонаправленное движение, Dow Jones вырос на 0,10%, S&P 500 упал на 0,04%, NASDAQ Composite снизился на 0,15%. Дорожают защитные дивидендные акции, например, бумаги, Verizon Communications Inc выросли в цене на 1,38%.

Российский фондовый рынок на этом фоне может развернуться вниз, индекс РТС во вторник упадет на 0,5-1%. Курсы доллара и евро вырастут до 58,8 руб. и 70 руб., соответственно. На динамику торгов сегодня повлияют выступления чиновников из ФРС США и данные по доверию потребителей в США (выходят в 18.00 мск).





Кирилл Яковенко, аналитик АЛОР БРОКЕР







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