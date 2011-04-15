РТС может сократить потери

На российском фондовом рынке второй день подряд господствуют продавцы. Отсутствие внятных позитивных сигналов вкупе с сигналами медвежьей коррекции на рынке нефти обусловило дальнейшую просадку отечественных индексов. Во второй половине дня ММВБ снижается на 0,8%, до 2128 пунктов, а РТС теряет почти 1%, добравшись до 1150 пунктов. Нефть Brent утратила уровень 63, снижаясь в пределах 0,55%. Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют распродажи. Несмотря на крепкие позиции рубля, акции финансового сектора торгуются под давлением. «Сбербанк» дешевеет на 0,8%. ВТБ несет более скромные потери, которые ограничиваются 0,4% за счет позитивной отчетности. За 10 месяцев текущего года чистая прибыль банка по МСФО увеличилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. За октябрь показатель вырос в четыре раза.

Лучше рынка смотрятся префы «Мечела», которые раллируют почти на 7%. Основным фактором поддержки служит рост цен на уголь. Тем временем отчет компании оказался неоднозначным. В январе-сентябре «Мечел» сократил добычу угля на 8% в годовом выражении, а производство стали увеличил на 3%. Выплавка чугуна выросла на 1%. По итогам третьего квартала добыча угля выросла на 2% в квартальном эквиваленте, а производство стали за этот же период сократилось на 9%.

С учетом возрастающих рисков коррекции на рынке нефти и отсутствия предпосылок для проявления оптимизма инвесторов на иностранных площадках, давление на российские индексы в ближайшее время может сохраниться. Однако если рубль удержит текущие позиции или прибавит в весе, РТС до конца дня может несколько сократить потери.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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