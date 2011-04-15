Нефть: фиксация прибыли может ускориться

Во вторник нефть сорта Brent продолжила умерено дешеветь, закрывшись непосредственно под психологической отметкой 63. Помимо нервозности в ожидании вердикта ОПЕК, силы актива подорвала американская статистика, отразившая неожиданный рост запасов сырой нефти.

Так, по данным Американского института нефти, запасы черного золота на прошлой неделе увеличились на 1,8 млн баррелей против прогноза снижения почти на 3 млн. При этом запасы дистиллятов выросли на 2,7 млн баррелей при гораздо более скромных ожиданиях 9+200 тыс. баррелей), и скачок оказался максимальным с июля.

Самое масштабное с сентября 2009 года падение запасов в Кушинге (-3,18 млн баррелей) несколько сгладило общее негативное впечатление от релиза, но «осадок» все равно остался, особенно сейчас, когда рынок достаточно уязвим из-за отсутствия полной уверенности в реализации самого благоприятного сценария встречи экспортеров в Вене.

Причем уверенности нет как сроках потенциального продления сделки, так и в факте принятия решения как такового. Помня о неоднозначной позиции России, трейдеры не исключают варианта, при котором производители могут отложить финальный вердикт на первый квартал следующего года, когда картина с восстановлением баланса может приобрести более четкие очертания.

На фоне этих сомнений в ближайшее время фиксация прибыли по Brent может продолжиться, особенно если сегодняшние данные Минэнерго подтвердят негативные оценки API. С технической точки зрения, важная промежуточная поддержка проходит в районе 62,70. Утрата этого уровня откроет путь к дальнейшему снижению с целью на 62,30.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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