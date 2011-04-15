Рубль может вернуться к снижению

По итогам вчерашних торгов рубль финишировал без изменений по сравнению с уровнями закрытия в понедельник. Доллар открылся гэпом вверх и к финалу сессии закрыл внутридневной ценовой разрыв, расположившись на отметке 58,33 руб. Пара евро/рубль, которая на пике подъема достигала уровня 69,66 руб., впоследствии закрылась на 69,28 руб., с понижением на 0,64% ввиду общего ослабления единой валюты.

Российская валюта затормозила подъем на фоне ухода поддержки со стороны экспортеров, а также в условиях приближающегося ключевого решения на рынке нефти. В преддверии заседания ОПЕК+ в Вене, которое состоится уже завтра, игроки понемногу начали фиксировать прибыль по длинным позициям в сырьевом сегменте, что отчасти подрывает потенциал дальнейшего укрепления рубля. Кроме того, в ближайшее время дополнительным фактором давления на нашу валюту станет одобрение проекта налоговой реформы бюджетным комитетом сената США, что определенно придется по нраву долларовым «быкам».

Риски ускорения снижения нефти Brent вкупе с появлением важного драйвера роста спроса на доллар создают условия для возобновления ослабления рубля в краткосрочной перспективе. Однако ограничить это потенциальное давление локально способен сегодняшний еженедельный аукцион ОФЗ, проводимый Минфином. Если, как и на прошлой неделе, спрос снова превысит предложение, указав на отступление панических настроений среди иностранных спекулянтов, потери рубля могут носить ограниченный характер.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.