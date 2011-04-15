Индекс МосБиржи попытается пробить сопротивление

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Так, продажи в наших бумагах поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где на данных API нефть марки Brent отступила в район 63,1 доллара за баррель. Отметим, что по статистике Американского института нефти запасы нефти и дистиллятов в США выросли на 1,8 и 2,7 млн баррелей, а запасы бензина снизились на 1,5 млн баррелей. При этом российских «быков» поддержит ситуация на внешних фондовых площадках. По итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 1,1% и 1% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 растет на 0,5%, китайский Shanghai Composite, напротив, отступает на 0,2%.

На наш взгляд, позитив с внешних фондовых площадок скомпенсирует влияние динамики цен на нефть, в результате чего наш рынок откроется боковым движением, а индекс МосБиржи сможет удержать позиции под сопротивлением, расположенным на уровне 2150 пунктов. При этом с открытия Европы, где мы ожидаем преобладания покупок, российские «быки» могут попытаться перехватить инициативу и возобновить восходящую динамику, что позволит рынку преодолеть эту отметку. Во второй половине торгов внимание инвесторов будет обращено на данные по индексу потребительских цен в Германии и пересмотру ВВП США, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов и задать тон торгам в последние часы. Для рынка энергоносителей основным фактором станет статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована в 18.30 мск. В случае если она опровергнет данные API и покажет снижение запасов, нефть вернется к росту, что поддержит наши активы в рамках вечерней сессии, а также в начале торгов четверга.

На валютной секции Московской биржи, на фоне снижения цен на нефть, мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. В отсутствии поддержки российской валюты со стороны налогового периода, нечему будет противостоять негативу с рынка энергоносителей, что позволит доллару уже в начале торгов подняться в район 58,5 рубля. При этом в дальнейшем мы не исключаем восстановления «черного золота», что приведет к компенсации американской валютой части роста. Во второй половине торгов основным фактором для валютного рынка станет реакция нефти на данные от Минэнерго США по запасам углеводородов, которые могут спровоцировать выход рынка в район 64 долларов, что поддержит рубль и приведет к его укреплению по итогам дня.





Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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