Новые санкции и новые рекорды

Минфин США объявил о вступлении в силу нового пакета санкций в отношении России. Теперь российским банкам можно получать кредиты от американских финансовых учреждений на срок не более 14 дней. Также в соответствии с этими санкциями вводится запрет на поставки оборудования и технологий для разведки добычи и нефти на арктическом шельфе, на сланцевых месторождениях и для глубоководной добычи. О высокой вероятности введения этого пакета санкций говорилось ранее уже неоднократно, поэтому события заложены в текущих котировках на московской бирже.

Так сегодня утром за одну единицу американской валюты дают 58 рублей 30 копеек, евро торгуется на уровне 69 рублей 20 копеек, индекс ММВБ располагается на уровне 2145 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть выше 63$ за баррель.

Относительная стабильность в экономике и на валютном рынке вместе с низкими показателями инфляции, о которых рапортуют Росстат и ЦБ, заставили россиян поверить в низкие темпы роста цен. По данным опроса, проведенным центром инФОМ, инфляционные ожидания упали до исторического минимума и находятся сейчас на уровне 8,7%. Ранее в Банке России неоднократно указывали на то, что важно добиться не только низкого уровня роста цен, но и также добиться низких инфляционных ожиданий со стороны населения. И похоже на этом поле ЦБ также начал достигать неплохих успехов.

Новые успехи мы видим на рынке криптовалют. Курс биткоина превысил отметку в 10 000$. Надувание мыльного пузыря на рынке криптовалюты продолжается. При этом говорить о схлопывании этого пузыря пока еще крайне рано и курс криптовалюты может укрепиться до 20, 30 или даже до 100 тысяч долларов.

Ну а что касается наших прогнозов по доллар/рублю, то мы по-прежнему считаем, что до конца текущего года курс стабилизируется в районе 59 - 60 рублей за доллар. А курс евро во многом будет зависеть от ситуации на международном рынке форекс. Скорее всего, мы завершим год чуть выше 70 рублей за одну единицу единой европеской валюты.





Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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