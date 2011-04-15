Инвесторы не решаются на покупки в ожидании вердикта ОПЕК

Во второй половине дня ситуация на мировых фондовых площадках остается практически без изменений. Европейские индексы по большей части торгуются в зоне положительных значений. Исключение по-прежнему составляет британский FTSE 100, павший жертвой покупок фунта, который достиг 2-месячных максимумов. Впрочем, давление на индекс может ослабнуть, поскольку валюта натолкнулась на сопротивление и подает сигналы частичной коррекции.

На российском рынке тем временем ускорились продажи. ММВБ и РТС теряют уже более чем по 1%. И дело даже не в геополитике, которая не смогла вызвать полномасштабного бегства от рисков. Скорее отечественные инвесторы не решаются на открытие новых длинных позиций в ожидании заседания ОПЕК+, которое состоится уже завтра.

Нефть в преддверии этого события чувствует себя неуверенно, хотя удерживается от более глубокой коррекции. Brent нащупала локальные минимумы в районе 62,50,которые выступили в качестве поддержки, и оттолкнулась, вернувшись на исходные позиции. Однако с учетом нервозности трейдеров в ближайшее время активу вряд ли удастся закрепиться за пределами отметки 63, тем более что после вчерашней оценки API игроки не ждут оптимистичных цифр от Министерства энергетики США.

Рубль практически не двигается с места. Открывшись гэпом вниз, валюта попыталась укрепиться, но пара снова застряла в районе 58,30 руб., не решаясь двинуться в том или ином направлении. С одной стороны недавнее восстановление, возможно, уже исчерпало себя, тем более что экспортеры больше не поддерживают спрос на рубль – налоговый период завершился. Но с другой стороны, доллар тоже не располагает драйверами для уверенной смены траектории движения, особенно на фоне ожиданий сегодняшнего выступления главы ФРС Дж. Йеллен, тон которой может оказаться «неагрессивным» или даже «голубиным».





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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