Нефть и рубль ждут решения ОПЕК

Падение бумаг технологического сектора из-за опасений прохождения пика спроса на микрочипы для майнинга биткоинов спровоцировало ослабление азиатских фондовых индексов. Европейские фьючерсы предвещают официальное открытие преимущественно в негативном формате. Российский рынок продолжает развивать снижение в ожидании вердикта ОПЕК+, который задаст дальнейший тон ценам на нефть, рублю и отечественным фондовым бенчмаркам.

Cегодняшний день станет решающим для нефти, которая рискует ощутимо подешеветь, если решение картеля и его союзников не удовлетворит ожидания рынка, которые, на наш взгляд, выглядят излишне оптимистичными. В этом случае рублю тоже не поздоровится – доллар может с легкостью вернуться выше уровня 59 руб.

Доллар на международном валютном рынке продолжает терять позиции против большинства валют, но развивает восстановление в паре с иеной, тестируя отметку 112.00 на фоне слабых данных по начатым строительствам домов в Японии и общего интереса к риску.

Фунт продолжает отыгрывать прогресс в переговорах по Брекзиту, игнорируя отсутствие договоренностей на официальном уровне. Как только факт согласования приблизительной суммы отступных будет полностью заложен в цену, пара может перейти к коррекции после агрессивного роста в условиях сохраняющихся рисков на этом фронте.

Коррективы в динамику долларовых пар сегодня внесет ценовой индикатор расходов на личное потребление, на который ориентируется Федрезерв, оценивая перспективы инфляции. Если индикатор отразит замедление роста, повсеместное давление на доллар усилится.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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