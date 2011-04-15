Рынок ждет решения ОПЕК+

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. На рынке энергоносителей вчера в рамках вечерней сессии преобладали продажи, на фоне сильного роста запасов бензина и дистиллятов по данным Минэнерго США, что привело к коррекционному снижению. Сегодня с утра наблюдается восстановление, однако нефть марки Brent к 9.00 мск. торгуется в районе 63,4 доллара за баррель, что ниже уровней, соответствующих нашему закрытию в среду. Торги на американских площадках днем ранее закончились равнонаправленной динамикой. Так, индекс Dow Jones в очередной раз установил максимум, поднявшись на 0,4%, а индекс S&P500 потерял символические 0,04%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. На торгах в Азии также не наблюдается единой динамики: японский Nikkei225 растет на 0,6%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,4%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания продаж в наших акциях, что приведет к углублению коррекции, в результате чего индекс МосБиржи сделает еще один шаг к двойной поддержке в виде уровня 2100 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. С открытия Европы, где основные индексы днем ранее в конце торгов растеряли большую часть роста, давление на наши акции может усилиться. При этом внимание инвесторов в середине торгов будет обращено на большой блок данных по экономике Еврозоны и отдельных стран. В частности речь идет о статистике по уровню безработицы, инфляции и розничным продажам. Однако для рынка энергоносителей и, соответственно наших активов, основным событием дня станет встреча ОПЕК+ в Вене, где пройдут переговоры по пролонгации соглашения об ограничении добычи. Это приведет к росту волатильности в ценах на нефть, так как рынок будет очень остро реагировать на сообщения различных источников о ходе переговоров. При этом само решение, скорее всего, приведет к снижению рынка энергоносителей. Так, даже в случае продления соглашения на 9 месяцев, что является лучшем решением для рынка, мы можем увидеть волну фиксации прибыли по длинным позициям и коррекцию в «черном золоте». Остальные же решения будут просто негативны для рынка и вызовут сильную волну продаж. Отметим, что во второй половине торгов инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики из США. За океаном сегодня будут опубликованы данные по индексам личных доходов и личных расходов, потребительской инфляции, заявкам на пособие по безработице и индексу деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго, которые, вкупе с решение ОПЕК+, и определят динамику нашего рынка в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи, после провала днем ранее, сегодня с утра мы ожидаем некоторого восстановления рубля. На фоне возвращения нефти марки Brent в район 63,4 доллара за баррель, продажи в долларе будут преобладать, в результате чего он уже в первые минуты может отступить в район 58,5 рубля. В дальнейшем, как и на рынке энергоносителей, мы ожидаем роста волатильности в основных мировых валютах, чему будет способствовать ожидание решения ОПЕК+ по продлению соглашения об ограничении добычи. Отметим, что коррекция «черного золота» на факте продления соглашения может серьезно ударить по российской валюте, в результате чего доллар поднимется в район ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 59 рублей.





Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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