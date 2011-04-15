Рынку нефти нужны новые драйверы

Перед выходными нефть сорта Brent не смогла вернуться к росту и снова снизилась в цене, опустившись под отметку 57. В результате актив полностью нивелировал набранные ранее очки и завершил пятидневку во флэте после четырех недель роста. При этом по итогам квартала черное золото подорожало почти на 20%.

На мировом рынке энергоносителей по-прежнему превалирует оптимизм, и на данном этапе пока речь идет о коррекции в рамках бычьего рынка. Но дальнейшие продажи грозят нарушением его целостности. Текущее удешевление Brent связано прежде всего с фиксацией прибыли после достижения более чем 2-летних максимумов. При этом основной позитив от недавних факторов поддержки угас, и на рынке осталось лишь общее понимание того, что спрос и предложение движутся в сторону равновесия.

Однако для дальнейшей подпитки и нового витка ралли необходимы свежие катализаторы – подтверждение спада активности на сланцевых месторождениях США, эффективности усилий ОПЕК и роста мирового спроса. Пятничные данные Baker Hughes в этом плане не помогли – число действующих буровых выросло сразу на 6 штук до 750 единиц. Это в очередной раз напоминает о гибкости и оперативности сланцевиков, которые стремительно восстанавливают активность после недавнего падения из-за урагана Ирма.

На этой неделе Brent будет ждать традиционных отчетов по запасам углеводородов в США. Также во вторник МЭА обнародует отчет о поставках нефти в США. Кроме того, рынок продолжит следить за развитием событий вокруг Курдистана. Угроза блокировки транзита курской нефти через территорию Турции продолжит ограничивать медвежий потенциал котировок.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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