Рубль может продолжить наступление

В пятницу рубль продолжил укрепляться и в результате нивелировал понесенные в первой половине недели потери, вернувшись к уровням открытия пятидневки. Валюта воспользовалась пошатнувшимися позициями доллара, который привлек фиксацию прибыли после недавнего подъема. По итогам сессии доллар и евро подешевели к рублю на 0,74% и 0,41% - до 57,48 руб. и 67,93 руб. соответственно.

Несмотря на то, что противоречивая динамика котировок на рынке нефти не смогла оказать поддержку рублю, ему удалось развить начатое в четверг укрепление. В основном это происходит на фоне неуверенности игроков в реализации налоговой реформы и уместности декабрьского повышения ставки. Несмотря на достаточно высокие ожидания относительно ужесточения политики ФРС США в декабре, есть опасения, что потенциально слабая статистика в конечном итоге заставит регулятора отказаться от своих слов. Да и ситуация с налоговой инициативой Трампа выглядит неоднозначно, поскольку может столкнуться с сопротивлением в конгрессе. Пока эти сомнения присутствуют, доллар будет оставаться уязвимым, а российская валюта будет иметь шансы на рост.

В более краткосрочной перспективе тон торгам по рублю продолжит задавать общая динамика «американца», и его дальнейшие продажи на международном рынке форекс грозят развитием нисходящего импульса в паре доллар/рубль, особенно в случае возвращения спроса на нефть Brent. В пятницу актив ушел под отметку 57 и снова стал привлекательным для открытия новых длинных позиций. В случае реализации этих покупок доллар рискует утратить поддержку в районе 57,40 руб. и нацелиться на 57 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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