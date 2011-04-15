Доллар ставит на Кевина Уорша

На старте новой недели мировые инвесторы проявляют преимущественно позитивный настрой. Референдум в Каталонии, где 90% проголосовавших высказались за независимость, не повлиял на динамику фондовых площадок, надавив лишь на испанский индекс. В остальном общая картина выглядит неплохо. Поддержку рынкам оказали сильные данные из Китая, где деловая активность в производственном секторе достигла 5-летних максимумов, укрепив ожидания инвесторов относительно роста мировой экономики.

На российском рынке игроки не проявляют особенной активности. ММВБ торгуется без значимых изменений, а РТС слегка снижается из-за отступления рубля. Отечественная валюта снова открыла доллару путь к отметке 58 руб. на фоне отсутствия позитивных сигналов со стороны рынка нефти, а также новой волны покупок доллара на международном валютном рынке.

Укрепление американской валюты связано со спекуляциями на тему того, что после истечения полномочий Йеллен в начале следующего года ее кресло может занять Кевин Уорш, бывший член управляющего совета ФРС, который известен своей «ястребиной» позицией по отношению к монетарной политике. Дополнительным подспорьем служат ожидания повышения ставки в декабре и развития событий вокруг налоговой реформы. На этой неделе повлиять на настроения по доллару могут выступление Йеллен и отчет по занятости.

При этом стоит отметить, что данные по рынку труда, заявленные на пятницу, могут быть искажены погодным фактором – ураганами, недавно обрушившимися на США. Так что в случае выхода слабых показателей рынок, скорее всего, будет готов к такому варианту, у значит, потенциальное ослабление доллара в ответ на релиз, скорее всего, будет кратковременным.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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