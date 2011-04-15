Нефть сформировала вершину?

В начале нового месяца цены на нефть продолжили снижение, достигнув минимума 20 сентября на отметке 55,50. К концу торгов котировки частично отыграли потери, обосновавшись на отметке 56. В результате по итогам торговых суток Brent подешевела на 0,8%.

Причиной развития медвежьего импульса послужили негативные известия от США и ОПЕК. На прошлой неделе буровая активность в Штатах выросла впервые за семь недель – число активных буровых увеличилось на 6 единиц. Столь энергичное восстановление активности после ураганов напомнило участникам рынка о жизнеспособности сланцевой индустрии и угрозе дальнейшего наращивания добычи в стране, особенно на фоне недавнего скачка цен.

Тем временем ОПЕК рапортовала о росте объемов производства в сентябре в основном из-за Ирака и Ливии. На этом фоне сообщения Национальной нефтяной корпорации Ливии о перебоях поставок на крупнейшем месторождении Шарара остались практически незамеченными. Снижение уровня дисциплины в картеле вызывает беспокойство игроков по поводу дальнейшего соблюдения установленных квот.

Добавим сюда техническую картину, которая сигнализирует о формировании вершины, и в краткосрочной перспективе мы видим предпосылки для продолжения коррекции, особенно после нарушения целостности уровня 56.

Изменить текущую динамику способно угасание спроса на доллар, а также позитивная статистика по запасам в США. Сегодня вечером Американский институт нефти обнародует свою оценку запасов, а в среду – Министерство энергетики страны. Если же будет зафиксирован рост показателей запасов и добычи, что вполне вероятно, Brent будет развивать медвежью коррекцию.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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