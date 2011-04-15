Рубль не в силах противостоять доллару

Накануне российская валюта уступила доллару и сохранила позиции евро, который снижался по всему спектру рынка после референдума о независимости Каталонии. Рубль ощутил негатив со стороны укрепления доллара вкупе с развитием нисходящей коррекции цен на нефть. По итогам сессии доллар прибавил 0,75%, но дотянуться до отметки 58 руб. так и не отважился.

Рубль планомерно снижался на фоне повсеместного спроса на американскую валюту. Доллар сейчас вдохновлен налоговой реформой и грядущим повышением ставки ФРС, которое рынок уже считает делом практически решенным. В подтверждение таких ожиданий вышла позитивная статистика по деловой активности в производственном секторе США. Между тем на рынке черного золота по-прежнему превалирует медвежий настрой – Brent продолжила снижение до минимумов 20 сентября в области 55,50. Игроки фиксировали прибыль на фоне роста производства в странах ОПЕК и буровой активности – в США.

Поскольку на рынке энергоносителей прослеживаются все более четкие признаки формирования вершины и, соответственно, продолжения отката от максимумов в краткосрочной перспективе, с этого фронта риски для рубля пока сохраняются. Если сегодня настроения по доллару не ухудшатся, и валюта снова получит поддержку со стороны макроэкономики, пара доллар/рубль получит все шансы на возвращение выше отметки 58 руб. В случае ее успешного тестирования котировки нацелятся на область сопротивления 58,30 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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