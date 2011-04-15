Свежий хайп для биткоина

Складывается впечатление, что биткоин справился со своими неприятностями и готов вернуть потерянные позиции. По состоянию на второе октября цена криптовалюты находится вблизи $4500 за монету, а капитализация равна 74 млрд долларов (при общей капитализации рынка в 150 млрд долларов).

30 сентября, согласно распоряжению правительства Китая, свою работу остановили большинство китайских бирж, однако, две крупнейшие площадки приняли решение продолжить работу, отказавшись при этом от работы с юанем. Игроки из “поднебесной” массово осваивают японский рынок: Агентство финансовых услуг Японии (FSA) уже успело выдать лицензии 11 криптовалютным биржам. Доля торгов в йене в данный момент достигает 54%, тогда как американская и китайские валюты составляют лишь 25% и 3%, соответственно. Ожидается, что в течение нескольких недель китайские игроки окончательно “осядут” в новом доме, и торги биткоином вернутся в привычное русло.

Неприятной новостью стал отказ двух инвестиционных компаний Grayscale Investments и VanEck открывать ETF (биржевые фонды), основанные на биткоине. Решение было принято из-за неопределенной позиции американского регулятора, планирующего игнорировать заявки от фондов до фактического появления производных инструментов, которыми они собираются оперировать. Тем не менее, один из самых крупных участников индустрии ProShres Capital Management 27 сентября изъявил желание открыть в скором времени сразу два биткоин фонда и разместить их акции при цене $25 на бирже NYSE ARCA; соответствующее обращение было отправлено в SEC. Подобный интерес профессиональных участников “традиционного” рынка повышает доверие к криптовалютам и увеличивает число новых клиентов, готовых добавить актив себе в портфель.

Биткоин может пережить очередное разделение. Только улеглись страсти вокруг хардфорка Bitcoin Cash, как глава гонконгской майнинг фирмы заявил о желании создать 25 октября новую валюту на основе биткоина - Bitcoin Gold. Технических подробностей на данный момент крайне мало, но цель проекта уже известна: планируется значительно упростить добычу монет и сделать ее доступной для всех желающих, при этом влияние крупных игроков должно существенно снизиться. Трудно прогнозировать, как поведут себя котировки, и будет ли сам хардфорк, однако, как мы знаем, биткоин активно растет во время крупных инфоповодов, притягивающих внимание прессы, и если хайп вокруг BTC GOLD будет таким же, как и BTC Cash, то нас ожидает интересное движение.

В данный момент криптовалюта вплотную подобралась к отметке в $4500 за монету, и в случае его пробития, что выглядит крайне вероятным в краткосрочной перспективе, в отсутствие “неприятных сюрпризов” отправится дальше к уровням $4700 и $4900.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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