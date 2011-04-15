Доллар продолжает победное шествие

Вслед за американскими фондовыми индексами, которые накануне поставили новые рекорды, азиатские площадки торгуются в позитивном ключе, несмотря на невысокую активность. Японский Nikkei воспользовался слабостью иены и, прибавив более 1%, достиг максимальных с августа 2015 года значений. Напомним, что рынки Китая и Южной Кореи закрыты на праздники.

На валютном рынке развивается тема сильного доллара. Валюта продолжает пользоваться спросом и, несмотря на довольно тонкие торги, уже в Азии заметно прибавила в весе. Интерес к доллару продолжают подогревать ожидания относительно повышения ставки ФРС, реализации налоговой реформы и назначения более «ястребиного» кандидата на пост главы Центробанка после ухода Йеллен. К этим факторам добавилась и сильная статистика – индекс деловой активности в производстве подскочил в сентябре к 13,5-летнему максимуму.

На этом фоне евро впервые с 17 сентября нарушил целостность уровня 1.17, который долгое время выступал в роли прочной поддержки. С технической точки зрения это указывает на дальнейшее ухудшение краткосрочного настроя валюты и усиление медвежьих рисков в паре. Если сегодня доллар получит очередную порцию позитива, эта отметка снова подвергнется тестированию. Но на падении евро вполне может привлечь спрос в рамках стратегии покупок на спадах, которая пока сохраняет актуальность в данном случае.

Что касается нефтяных котировок, Brent остается под давлением, развивая нисходящий импульс под отметкой 56. Ближайшая поддержка проходит в районе достигнутых вчера минимумов 20 сентября на 55,50. Сейчас этот уровень находится под угрозой, и если интерес к доллару в ближайшее время не угаснет, актив может протестировать данную область в ожидании сегодняшних данных Американского института нефти. Отчет может усилить давление на котировки, если отразит рост запасов углеводородов в стране.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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