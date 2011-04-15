В ближайшее время возможна коррекция на нашем рынке

Во вторник основные российские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. При этом ситуацию на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent торгуется в районе 57,8 доллара за баррель, можно считать нейтральной для наших акций. Динамика же европейских площадок, где в отсутствии торгов в Германии основными индикаторами служат индексы Франции и Швейцарии, растущие в пределах 0,2%, могла бы поддержать российских «быков», однако была проигнорирована рынком. В результате, к 16.00 мск. индекс ММВБ подтянулся на 0,1%, так и не закрепившись выше 2080 пунктов, индекс РТС снижается на 0,2%, до 1126 пунктов. Лидерами торгов выступают акции Акрона, ИнтерРАО и Московской биржи, рост которых превышает 1,5%. Хуже рынка торгуются Мегафон и ЛСР, теряющие 6,7% и 2,2% соответственно. Отметим, что консолидация последнего времени, наблюдаемая под уровнем 2080 по индексу ММВБ, может закончится коррекционным снижением. Если «быкам» в ближайшие сессии не удастся эту отметку преодолеть, часть игроков может предпочесть зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что приведет к отступлению рынка в район 2050 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, на фоне сохранения нефтью позиций ниже 56 долларов, российский рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к середине дня доллар растет на 0,4%, вновь преодолев 58 рублей, евро подтягивается на 0,5%, до 68,3 рубля. Отметим, что доллар продолжает двигаться в рамках широкой консолидации между уровнями 57,5 и 59 рублей. Пробой одной из этих отметок, скорее всего даст направление дальнейшему среднесрочному движению американской валюты. При этом сейчас, в отсутствии поддержки со стороны налогового периода, рубль будет выглядеть достаточно слабо.

В последние часы торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, мы ожидаем консолидации на внешних площадках. Это будет способствовать снижению активности российских игроков и переходу основных индексов в боковое движение у текущих значений. Изменить ситуацию на нашем рынке может динамика котировок «черного золота», где, в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в США от API, возможны попытки возобновления роста.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.