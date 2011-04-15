Рубль застыл в нерешительности

С начала недели на фондовых площадках мира сохраняются преимущественно позитивные настроения, а доллар продолжает расти. Нефть пытается вернуться к росту, но пока усилия тщетны.

На российском фондовом рынке торги проходят в формате осторожного оптимизма. Ситуация с каталонским референдумом в Испании в целом прошла безболезненно для мировых инвесторов, хотя есть некоторые опасения относительно политических рисков в Европе.

Нефть сорта Brent сегодня активно борется за отметку 56. Попытки быков не дают видимых результатов, но, по крайней, мере, актив замедлил снижение в рамках коррекции от недавних максимумов. Вербальные интервенции крупных игроков нефтяного рынка не дают желаемых результатов.

Российский министр энергетики Новак анонсировал обсуждение вопроса продления сделки странами ОПЕК+ на этой неделе в рамках энергетического форума в Москве. Причем на мероприятии будут присутствовать более половины министров стран ОПЕК. Пока это не сподвигло быков на покупки, но в ходе форума возможен рост волатильности на рынке под влиянием комментариев чиновников.

Рубль с оглядкой на невнятные сигналы с нефтяного фронта застыл в нерешительности. Пара доллар/рубль продолжает «обхаживать» отметку 58 руб., но спад ажиотажа вокруг американской валюты, которая немного замедлила ралли и стабилизировалась, препятствует более выраженному подъему пары. Если текущая заминка приведет к фиксации прибыли, до конца сессии доллар рискует оказаться на отрицательной территории.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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