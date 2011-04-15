Рост долларовых ставок на протяжении последних нескольких дней обусловил выход инвесторов из активов развивающихся рынков. На российском рынке наблюдалась схожая тенденция. Рублевые ставки, особенно короткие, выросли после окончания квартального налогового периода. Рублевая кривая приобрела инверсный наклон. Учитывая взятый курс на дальнейшее смягчение денежно кредитной политики со стороны ЦБР, на наш взгляд, можно рассмотреть стратегию торговли спреда на длинном участке рублевых ставок. Продажа 2-3 летних валютно-процентных свопов против покупки 5-7 летних. Также мы ожидаем еще более сильное снижение и сужение спреда в дальних сроках.



Алексей Сафронов, Начальник Управления операций с производными финансовыми инструментами банка «Открытие»



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