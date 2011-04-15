Цены на нефть марки Brent закрыли очередную торговую сессию снижением. На азиатской сессии среды медведи продолжают доминировать, явно стремясь затащить актив ниже поддержки в $55 за баррель. Как и днем ранее, рынком движут опасения, что последний рост цен может привести к появлению еще одной волны перепроизводства. При таком сценарии процесс восстановления баланса спроса и предложения затянется на неопределенное время. За последние 2 дня нефть подешевела более чем на 2%. Причиной активности продавцов стал опрос аналитиков Reuters, согласно которому объём добычи странами ОПЕК в сентябре составил 32,86 млн. баррелей в день, что выше, чем в предыдущем месяце и выше утвержденного максимума. Рост производственной активности отдельных стран Ближнего Востока привел к снижению процента выполнения обязательств по сокращению добычи до 86%. Поскольку индивидуальные квоты энергетического пакта не выполняются, вероятность продления действия соглашения после марта 2018 года снижается. Сегодня в центре внимание трейдеров данные по запасам нефти в США. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что на неделе, закончившейся 29 сентября, запасы нефти снизились на 1,5 млн. баррелей, а запасы бензина выросли на 1,5 млн. баррелей. Не стоит забывать и про динамику роста добычи сланцевой нефти в США, данные о чем также будут опубликованы сегодня в 17:30 МСК. В случае роста более чем на 15 тыс. баррелей, распродажи на рынке нефти могут усилиться.



Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets









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