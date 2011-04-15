Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04.10.2017

Цены на нефть марки Brent закрыли очередную торговую сессию снижением

Цены на нефть марки Brent закрыли очередную торговую сессию снижением. На азиатской сессии среды медведи продолжают доминировать, явно стремясь затащить актив ниже поддержки в $55 за баррель. Как и днем ранее, рынком движут опасения, что последний рост цен может привести к появлению еще одной волны перепроизводства. При таком сценарии процесс восстановления баланса спроса и предложения затянется на неопределенное время. За последние 2 дня нефть подешевела более чем на 2%. Причиной активности продавцов стал опрос аналитиков Reuters, согласно которому объём добычи странами ОПЕК в сентябре составил 32,86 млн. баррелей в день, что выше, чем в предыдущем месяце и выше утвержденного максимума. Рост производственной активности отдельных стран Ближнего Востока привел к снижению процента выполнения обязательств по сокращению добычи до 86%. Поскольку индивидуальные квоты энергетического пакта не выполняются, вероятность продления действия соглашения после марта 2018 года снижается. Сегодня в центре внимание трейдеров данные по запасам нефти в США. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что на неделе, закончившейся 29 сентября, запасы нефти снизились на 1,5 млн. баррелей, а запасы бензина выросли на 1,5 млн. баррелей. Не стоит забывать и про динамику роста добычи сланцевой нефти в США, данные о чем также будут опубликованы сегодня в 17:30 МСК. В случае роста более чем на 15 тыс. баррелей, распродажи на рынке нефти могут усилиться.

Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets




В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100