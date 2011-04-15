Не ожидаем существенных движений в наших активах в начале торгов

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам выступит ситуация на внешних фондовых площадках. По итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются, теряя порядка 0,04%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 теряет символические 0,02%, а гонконгский HANG SENG растет на 0,6%. При этом, ситуация на рынке энергоносителей будет сдерживать покупки в наших акциях. Так, нефть марки Brent, на фоне данных API отступила от уровней, соответствующих нашему закрытию и к 9.00 мск. торгуется в районе 55,7 доллара за баррель. Отметим, что по данным Американского института нефти запасы нефти в США снизилась на 4,1 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов выросли на 4,9 и 2,1 млн баррелей соответственно.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем некоторого роста российских индексов в начале дня, в результате чего индекс ММВБ подтянется к отметке 2080 пунктов, которая выступает локальным сопротивлением. Открытие Европы, скорее всего, также поддержит российских «быков». При этом в Старом свете инвесторы будут внимательно следить за макроэкономической статистикой: сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг Еврозоны и отдельных стран, а также данные по розничным продажам в Еврозоне. Публикуемые цифры способны оказать существенное влияние на настроения рынков. Что же касается динамики рынка энергоносителей в середине торгов, то данные API можно считать умеренно негативными – игроков явно расстроил рост запасов бензина и дистиллятов. Однако снижение запасов нефти не даст рынку упасть, в результате чего мы увидим продолжение консолидации в районе 55,5 – 56 долларов за баррель по нефти марки Brent. Изменить ситуацию может публикация статистики по запасам углеводородов от Минэнерго США (17.30 мск.). Именно она и станет определяющим фактором для динамики «черного золота» до конца дня, а также, возможно, в ближайшие сессии. Отметим, что также важным фактором для наших активов во второй половине торгов станет выход за океаном отчета ADP о занятости и индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США.

На валютной секции Московской биржи, на фоне продолжения консолидации на рынке энергоносителей, мы ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Вполне возможно, что в начале торгов доллар и евро сохранят позиции в районе 58 и 68 рублей соответственно. При этом ближе к концу сессии, на фоне данных Минэнерго США по запасам углеводородов, которые могут способствовать подъему нефти марки Brent выше 56 долларов, «медведи» попытаются перехватить инициативу и увести доллар в район 57,7 рубля за единицу американской валюты.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:





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