Российский рынок акций закончил торги во вторник в небольшом плюсе на волне ожиданий данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США, а также выступлений главы ЕЦБ Драги и главы ФРС Йеллен. Также сдерживающими факторами сейчас является грядущие публикации данных по занятости в США, которые в среду представит ADP, а в пятницу — Министерства труда. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов во вторник были акции компаний машиностроительного (+1,15%), металлургического (+0,85%)

и нефтехимического (+0,52%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торговой сессии подрос на 0,05% и закрылся на уровне 2076.81 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,11% и остановился на уровне 1129.90 пунктов на фоне небольшого ослабления курса рубля против американского доллара и евро.

Цены на сырую нефть во вторник торговались без особого темперамента на волне противоречивых новостей. С одной стороны, цены поддерживаются ожиданием торможения роста запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. А с другой стороны, на цены влияет увеличение добычи «черного золота» со стороны ОПЕК. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ снизилась на 0,18%, до 56,02 долларов за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,08%, до 50,42 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль в течение дня торговался с небольшим снижением против евро и с символическим понижением к доллару. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра закрылась с повышением на 0,02%, до 57,91 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра прибавила 0,27%, до 68,11 рублей за евро.

Курс российского рубля будет по-прежнему зависеть от движения нефтяных цен, активности Минфина в размещение ОФЗ и решительности ЦБ РФ и далее снижать процентные ставки.

В среду выйдут данные индексов деловой активности в секторе услуг

Германии, еврозоны и США. Также будут обнародованы значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе США и данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP. Кроме этого, ожидаются выступления главы ЕЦБ М. Драги, главы ФРС Дж. Йеллен и члена ФРС Булларда. Кроме этого будут обнародованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.