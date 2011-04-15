Испанский фактор нарушил спокойствие европейских инвесторов

Во второй половине дня ралли мировых фондовых рынков прервала Европа – индексы ушли в красную зону из-за политического кризиса в Испании. На этом фоне ММВБ не смог продолжить рост, хотя и падать не торопится, расположившись немногим ниже уровней начала сессии. Долларовый РТС тем временем несколько ускорил подъем благодаря укреплению рубля, который увел доллар в зону 57,50 руб.

Отечественная валюта почувствовала себя увереннее в условиях ослабления спроса на доллар. Игроки фиксируют прибыль после недавнего подъема «американца», который на время расправил крылья, вдохновившись подвижками с налоговой реформой и ростом ожиданий повышения ставки ФРС в декабре. В преддверии сегодняшнего выступления Йеллен участники рынка решили частично выйти из лонгов по доллару, чтобы снизить риски на случай недостаточно жесткой риторики главы ФРС США.

На этом фоне европейские валюты перешли к восстановлению после недавней просадки. Евро максимально старается абстрагироваться от испанского фактора, который подорвал оптимизм фондовых индексов региона. И в целом валюте это удается, хотя ситуация в Каталонии несколько снизила ее привлекательность. Пара евро/доллар пока довольствуется ограниченным импульсом роста и не в силах добраться до уровня 1.18.

Между тем на рынке нефти – новые попытки восстановления. Brent активно борется за уровень 56, и его пробой в краткосрочной перспективе будет зависеть от данных Минэнерго. Если отчет, как и вчерашние показатели от Американского института нефти, отразит резкий рост запасов бензина, котировки снова окажутся под давлением и уйдут на отрицательную территорию, хотя благодаря ослаблению позиций доллара медвежий импульс обещает быть умеренным.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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