Российский рынок настроен неоднозначно

После вялых и безынтересных утренних торгов российские фондовые индексы продолжают поиски вектора движения. Во второй половине дня динамика бенчмарков остается разнонаправленной. ММВБ снижается на 0,2% под тяжестью ухудшения внешнего фона – испанский банковский сектор надавил на европейские площадки. РТС тем временем позволил себе слегка приподняться в ответ на укрепление рубля, которое, впрочем, не выглядит уверенным.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг лучше рынка выглядят бумаги «МосБиржи» (+1%), которые продолжают пользоваться спросом после вчерашнего роста. Также в неплохом «плюсе» торгуются акции «Мегафона» (+0,63%), восстанавливая потери после вчерашнего обвала более чем на 5% в ответ на увеличение объема предложения части пакета российского оператора компанией Telia. В финансовом секторе спрос угас – котировки «Сбербанка» и ВТБ расположились на отрицательной территории.

«Аэрофлот» торгуется с понижением на 1,5%. Недавно стало известно, что авиаперевозчик возобновил финансирование «ВИМ-Авиа». Ранее сегодня на рынке появились разговоры о том, что «Аэрофлот» приостановил финансирование перевозок компании из-за отказа Александра Нерадько подписать и сверить платежи. Позже в Росавиации заявил, что эта информация не соответствует действительности.

До конца дня настроения на отечественном рынке могут несколько улучшиться и оживиться, если нефть Brent сможет привлечь спрос, а испанская тема снова отойдет на задний план в свете блока статистики из США и выступлений чиновников ключевых Центробанков. Локальную умеренную поддержку российские активы получают от очередной порции благоприятных экономических данных. На этот раз порадовал индекс деловой активности в сфере услуг, который в сентябре достиг отметки 55,2, показав рекордный за три месяца рост.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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