Курс рубля в среду умерено рос на фоне позитивной динамики на рынке нефти, баррель нефти марки Brent вновь вернулась к уровню 56 долларов.

Дополнительной уверенности игрокам добавили заявления президента РФ Владимира Путина о рынке энергоресурсов. Он лишний раз подтвердил, что есть все основания полагать, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет сбалансирована. На этом фоне игроки не только покупали нефть, но и российскую валюту.

В пользу рубля сыграли настроения крупных игроков на мировом валютном рынке, которые опасаясь, что меры по ужесточению денежно кредитной политики ФРС переоценены, стали активно продавать доллар.

На этом фоне мы увидели, как курс доллара просел к 57,5 рублям. Вероятно, в ближайшее время колебания в рамках коридора 57,5-58,2 рублей за доллар продолжатся.



Олег Кисляк – президент АО "Банк Воронеж"









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.