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05.10.2017

Курс рубля в среду умерено рос

Курс рубля в среду умерено рос на фоне позитивной динамики на рынке нефти, баррель нефти марки Brent вновь вернулась к уровню 56 долларов.
Дополнительной уверенности игрокам добавили заявления президента РФ Владимира Путина о рынке энергоресурсов. Он лишний раз подтвердил, что есть все основания полагать, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет сбалансирована. На этом фоне игроки не только покупали нефть, но и российскую валюту.
В пользу рубля сыграли настроения крупных игроков на мировом валютном рынке, которые опасаясь, что меры по ужесточению денежно кредитной политики ФРС переоценены, стали активно продавать доллар.
На этом фоне мы увидели, как курс доллара просел к 57,5 рублям. Вероятно, в ближайшее время колебания в рамках коридора 57,5-58,2 рублей за доллар продолжатся.

Олег Кисляк – президент АО "Банк Воронеж"




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