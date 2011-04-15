Нефть готова к росту, но не находит повода

На торгах в среду котировки нефти марки Brent в моменте попытались расти, но в очередной раз не смогли отвоевать уровень 56 и по итогам дня вернулись к уровням открытия в районе 55,70.

Статистика от Минэнерго США не вдохновила игроков. Запасы сократились на солидные 6 млн баррелей против прогноза падения объемов на скромные 500 тыс. баррелей. Запасы бензина выросли, но не так сильно, как показал вышедший днем ранее отчет Американского института нефти. Казалось бы, отличная возможность для входа с покупками на достаточно привлекательных уровнях.

Но реакция рынка показала, что в настоящий момент его волнуют не столько американские запасы, сколько возобновившиеся сомнения в успешном движении спроса и предложения в сторону баланса. Буровая активность в Штатах снова набирает обороты после семи недель падения. Добыча растет, а объемы экспорта и подавно достигли рекордных значений, превысив 7 млн баррелей в сутки. Все это вкупе с не очень впечатляющими данными по добыче в ОПЕК наводит игроков на сомнения в том, что процесс ребалансировки наконец начался и будет проходить гладко.

При этом с технической точки зрения актив уже готов к смене вектора движения. Актив становится все ближе к ключевой поддержке 55, но при этом замедляет бычий ход в рамках коррекции от 2-летних максимумов. И менее активные продажи могут сигнализировать о том, что Brent, возможно, готовится к возобновлению подъема. Был бы повод.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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