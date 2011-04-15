В среду рубль подорожал на фоне относительно стабильных цен на нефть и угасания спроса на доллар по всему спектру рынка. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны сырьевых площадок, российская валюта смогла прибавить в весе, подорожав в пределах 0,4% как к доллару, так и к евро.

Решающую роль в укреплении рубля сыграл скорее фактор доллара, который забуксовал после недавнего роста и подает сигналы коррекции. При этом «американец» ослаб, несмотря на сильные данные PMI в сфере услуг – индекс подскочил максимально за 12 лет. Такое поведение игроков говорит о желании во что бы то ни стало частично зафиксировать прибыль в преддверии ключевого пятничного отчета по занятости. При этом дополнительной опорой для рубля послужил индекс деловой активности в сфере услуг России, который достиг 3-месячного максимума. Также примечательно, что влиятельный банк Morgan Stanley повысил свой прогноз по росту российского ВВП в 2017 и 2018 гг.

С другой стороны сдерживающим фактором для нашей валюты выступает нефть. Актив продолжает корректироваться после недавнего ралли, хотя падение замедлилось, что может предвещать возобновление покупок. Brent успела обновить минимум 20 сентября, но к закрытию вернулась на исходные позиции. В краткосрочной перспективе рубль будет не столько смотреть на динамику черного золота, сколько на настроения по доллару, которые могут измениться в зависимости от тона выступающих сегодня представителей Федрезерва. Однако учитывая приближение пятничного отчета по рынку труда, даже в этом случае покупки будут умеренными. А значит, при возвращении спроса на нефть, рубль может продолжить укрепление.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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