Доллар ждет дальнейших указаний

Рекордные максимумы на американских фондовых площадках уже стали привычным делом. В среду без них снова не обошлось. Азия показала весьма скромный прирост на малоактивных торгах из-за продолжающихся праздников в Китае и Южной Корее. В целом на фондовых рынках продолжает царить оптимизм, который накануне был подкреплен очередным впечатляющим отчетом из США. PMI в сфере услуг вырос до максимального с августа2005 года значения, и это несмотря на разрушения после двух мощных ураганов.

При этом доллар показал весьма скромную реакцию на впечатляющие цифры, и, скорее всего, движения валюты в ответ на последующие экономические релизы за сентябрь будут ограниченными, поскольку игроки будут учитывать последствия капризов природы на побережье Мексиканского залива. После вчерашних умеренных продаж доллар остается под давлением, но и медвежий импульс развивать не торопится. На данном этапе не ожидается предпосылок для возвращения валюты к росту, особенно в преддверии завтрашнего ключевого отчета по рынку труда США, который может отразить резкое замедление темпов роста занятости опять же по причине ураганов.

Между тем на рынке нефти продолжается спячка. Brentзамедлила медвежий ход и переключилась в режим консолидации. Неплохой отчет Минэнерго по запасам в Штатах не смог подтолкнуть котировки к росту – помешали рекордные показатели экспорта сырой нефти - объемы превысили 2 млн баррелей в сутки. Эти известия не могли не заставить рынок вспомнить о переизбытке черного золота, и эти волнения сдерживают попытки роста. Если котировки смогут вернуться выше уровня 56, краткосрочное понижательное давление на актив несколько ослабнет.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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