3 фактора в пользу рубля

Максим Орешкин рассказал об успехах российской экономики. Спрос на ОФЗ в очередной раз превысил предложение.

По данным главы Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении замедлилась до 3%, рост ВВП превышает 2%, а золотовалютные резервы активно растут. Однако, главным риском для российской экономики Максим Орешкин по-прежнему называет волатильность цен на нефть. Впрочем, текущая волатильность на рынке не сильно беспокоит инвесторов, вкладывающих деньги в российский госдолг. Так, в прошедшую среду Минфин сократил объем предложения ОФЗ до 29 млрд. Весь объем был распродан при превышении спроса над предложением в 3-5 раз, в зависимости от выпуска.

На этом фоне курс доллара на московской бирже опустился до 57 рублей 45 копеек, евро торгуется в районе отметки 67,65, индекс ММВБ вырос до 2075 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь превысили отметку в 56$ за баррель.

Позитивная динамика нефтяных цен, стабильность экономики и высокий спрос на госдолг – вот основные факторы укрепления российской валюты. Пока эти тенденции будут сохраняться, у российского рубля еще есть некоторый потенциал укрепления против доллара и евро. Однако, в случае возвращения высокой волатильности на рынок черного золота, рубль попадет под серьезное давление. Наши рекомендации по доллар/рублю остаются без изменений. Мы считаем, что покупки доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей являются неплохим среднесрочным вложением с ориентиром на 59-60 рублей до конца текущего года.



Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн











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