Бюджет 2018-2020 годов. уже не кризисный

Рассматриваемый в Госдуме бюджет на 2018-2020 г.г. отражает выход страны из кризиса. Объём доходов в 2017 г. предполагается на 3,4% больше, чем в 2017 г. , то есть темп их повышения будет выше, чем общий рост ВВП. Инфляция сохранится на уровне не более 4%, что будет меньше давить на расходы бюджета, в отличие от предыдущих кризисных лет. В результате уже не будет острой проблемы удержать на уровне 3% ВВП дефицит бюджета. Он будет сокращаться с 1,37 до 0,87% за предстоящие годы. При этом цена нефти закладывается исключительно консервативная, «перестраховочная» и с понижением с 43,8 до 42,4 долларов за баррель. Такое сочетание показателей говорит о намерении увеличить доходы в меньшей степени от углеводородов, и в более высокой - от иных отраслей. В случае же наиболее вероятного превышения реальных цен нефти над плановыми, бюджет станет получать дополнительные поступления. И это - определённая «подушка безопасности».

Все данные обстоятельства сосредоточивают бюджет на принципиально иных задачах по сравнению с прошлыми годами. Это уже бюджет не просто выживания в кризис, а развития. Уменьшение дефицита и инфляции позволит снижать процентные ставки Центробанка, высвободить ресурсы для инвестирования, сохранить неизменными налоги. Всё это призвано стимулировать инвестиции, в том числе частные. Они, со своей стороны, станут одним из условий и экономического роста, и пополнения казны.

Приоритеты в расходах ориентированы на социальную сферу (36,4%), оборону (29%) , национальную экономику (14,7%). Новизна состоит и в том, что МРОТ предполагается поднять на 50% за три года и довести его до 100% прожиточного минимума с января 2019 г.

При этом в два раза по сравнению с предыдущим трёхлетием увеличивается дополнительный резерв на обеспечение отдельных мероприятий в сфере обороны, безопасности, ОПК, правоохранительной деятельности, космоса. Он составит 15,3 трлн руб. за три года, или 3% от суммарных расходов бюджета в 50,1 трлн. руб. Эти средства могут использоваться без внесения поправок в бюджет, в оперативном порядке. Таким образом, общие расходы на оборону и безопасность могут быть существенно увеличены.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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